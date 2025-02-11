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سي إن إن: ترامب وبوتين لن يأخذا زيلينسكي في الاعتبار خلال المفاوضات حول أوكرانيا

ترامب وبوتين
ترامب وبوتين
الثلاثاء، 11-02-2025 02:07 ص

الوكيل الإخباري-   أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتجاهلان رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي عند بحث تسوية الأزمة في أوكرانيا.

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وقالت القناة: "يدخل زيلينسكي الآن مرحلة حيث لا يشاطر فيها الصوتين الأكثر نفوذا في أي اتفاق للسلام (بوتين وترامب) لقد أفل النجم الذي كان يتمتع به (زيلينسكي) في الغرب لمدة ثلاث سنوات".

 

وأشار الكاتب إلى أن مطالبة واشنطن بإجراء انتخابات في أوكرانيا، والتي عبر عنها المندوب الخاص للولايات المتحدة في أوكرانيا كيث كيلوغ، تؤكد أن الولايات المتحدة تخطط لاستخدام زيلينسكي للتحضير لعملية السلام، في حين أن الاتفاق نفسه، وفقا لخطة واشنطن، سيتم توقيعه من قبل رئيس جديد "ليس لديه تاريخ مخز".

وأضاف: "زيلينسكي لم يعد الشخصية التي لا يمكن تجاوزها".

 
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