سي إن إن: ترامب وبوتين لن يأخذا زيلينسكي في الاعتبار خلال المفاوضات حول أوكرانيا

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "سي إن إن" الأمريكية بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأمريكي دونالد ترامب سيتجاهلان رئيس نظام كييف فلاديمير زيلينسكي عند بحث تسوية الأزمة في أوكرانيا.

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وقالت القناة: "يدخل زيلينسكي الآن مرحلة حيث لا يشاطر فيها الصوتين الأكثر نفوذا في أي اتفاق للسلام (بوتين وترامب) لقد أفل النجم الذي كان يتمتع به (زيلينسكي) في الغرب لمدة ثلاث سنوات".