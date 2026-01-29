سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي

وبحسب المصادر تشمل الخيارات المطروحة أمام ترامب تنفيذ ضربات جوية تستهدف المواقع النووية والمنشآت الحكومية الإيرانية.
أشارت المصادر إلى أن ترامب يرى أن الخيارات العسكرية ضد إيران قد توسعت في ضوء وصول حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لكنه لم يتخذ القرار بعد.
وجرى نقاش وجيز بشأن عقد اجتماع مباشر، لكنه لم يتحقق، بحسب أحد المصادر.
وأوضح مصدر آخر أنه لم تجر أي مفاوضات مباشرة جدية بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد تهديدات ترامب بالعمل العسكري في الأيام الأخيرة.
وأشار مصدر مطلع على معلومات استخباراتية أميركية حديثة إلى أن إيران تحاول إعادة بناء منشآتها النووية في مواقع أعمق تحت الأرض، كما أنها تواصل منذ سنوات مقاومة الضغوط الأميركية لوقف تخصيب اليورانيوم.
