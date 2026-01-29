الخميس 2026-01-29 08:35 ص

سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الخميس، 29-01-2026 07:21 ص
الوكيل الإخباري-   نقلت شبكة "سي إن إن" عن مصادر، الأربعاء، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يدرس شن هجوم على إيران في أعقاب فشل المحادثات المتعلقة ببرنامجها النووي والصواريخ الباليستة.اضافة اعلان


وبحسب المصادر تشمل الخيارات المطروحة أمام ترامب تنفيذ ضربات جوية تستهدف المواقع النووية والمنشآت الحكومية الإيرانية.

أشارت المصادر إلى أن ترامب يرى أن الخيارات العسكرية ضد إيران قد توسعت في ضوء وصول حاملة الطائرات الأميركية "أبراهام لينكولن" إلى المنطقة، لكنه لم يتخذ القرار بعد.

وجرى نقاش وجيز بشأن عقد اجتماع مباشر، لكنه لم يتحقق، بحسب أحد المصادر.

وأوضح مصدر آخر أنه لم تجر أي مفاوضات مباشرة جدية بين الولايات المتحدة وإيران مع تصاعد تهديدات ترامب بالعمل العسكري في الأيام الأخيرة.

وأشار مصدر مطلع على معلومات استخباراتية أميركية حديثة إلى أن إيران تحاول إعادة بناء منشآتها النووية في مواقع أعمق تحت الأرض، كما أنها تواصل منذ سنوات مقاومة الضغوط الأميركية لوقف تخصيب اليورانيوم.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

علم العراق

فن ومشاهير وفاة فنان عراقي شهير

الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

أخبار محلية الضباب يلف مناطق واسعة من المملكة والأمن يوجّه تحذيراته للمواطنين

3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

أخبار محلية 3 إصابات متوسطة في حادثي تصادم خلال 24 ساعة

بلغت كميات الخضار الواردة إلى سوق الجملة المركزي التابع لأمانة عمان الكبرى اليوم الخميس، 1807 أطنان، فيما بلغت كمية الفواكه 560 طنا، والورقيات 255 طنا. وبحسب نشرة السوق المركزي وقائمة أسعار الأصناف ا

اقتصاد محلي تعرف على أسعار الخضار والفواكه في السوق المركزي اليوم

حاملة الطائرات الأميركية

عربي ودولي ترامب يدرس قصف إيران لدعم احتجاجات جديدة

لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

طب وصحة لماذا تضعف ذاكرتنا مع التقدم في العمر؟

الرئيس الأميركي دونالد ترامب

عربي ودولي سي إن إن: ترامب يدرس شن هجوم على إيران بعد فشل محادثات بشأن برنامجها النووي

الإعلامي محمد الوكيل

أخبار محلية البث المباشر لـ برنامج الوكيل



 






الأكثر مشاهدة