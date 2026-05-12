سي إن إن: ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران، مقارنة بالأسابيع الماضية، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.





وبحسب المصادر، أبدى ترامب نفاد صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويثير مخاوف من تفاقم الأزمة.



وأضافت أن الرد الإيراني الأخير على المقترحات المطروحة دفع مسؤولين أميركيين إلى التساؤل حول ما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار تعثر المحادثات.



وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن المقربين من ترامب يرغبون في أن يكون الوسطاء الباكستانيون أكثر صراحة خلال اتصالاتهم مع الجانب الإيراني، في محاولة لدفع مسار التفاوض نحو نتائج ملموسة.





