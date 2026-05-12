الثلاثاء 2026-05-12 06:37 ص

سي إن إن: ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران

سي إن إن: ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران
الرئيس الأميركي دونالد ترامب
 
الثلاثاء، 12-05-2026 05:29 ص
الوكيل الإخباري-   أفادت شبكة "سي إن إن"، نقلًا عن مصادر مطلعة، بأن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران، مقارنة بالأسابيع الماضية، في ظل تصاعد التوتر بين الجانبين.اضافة اعلان


وبحسب المصادر، أبدى ترامب نفاد صبره إزاء استمرار إغلاق مضيق هرمز، الذي يُعد من أهم الممرات البحرية لنقل الطاقة عالميًا، مما يزيد من الضغوط الاقتصادية ويثير مخاوف من تفاقم الأزمة.

وأضافت أن الرد الإيراني الأخير على المقترحات المطروحة دفع مسؤولين أميركيين إلى التساؤل حول ما إذا كانت طهران مستعدة لاتخاذ موقف تفاوضي جاد مع الولايات المتحدة، في ظل استمرار تعثر المحادثات.

وفي سياق متصل، أشارت المصادر إلى أن المقربين من ترامب يرغبون في أن يكون الوسطاء الباكستانيون أكثر صراحة خلال اتصالاتهم مع الجانب الإيراني، في محاولة لدفع مسار التفاوض نحو نتائج ملموسة.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا ترأسان اليوم اجتماعا لوزراء دفاع قرابة 40 دولة بشأن هرمز

أعلام الاتحاد الأوروب

عربي ودولي الاتحاد الأوروبي سيدعو مسؤولين من طالبان إلى بروكسل لبحث إعادة مهاجرين أفغان

أعلنت دوائر حكومية، اليوم الأحد عن حاجتها لتعبئة وظائف شاغرة.

وظائف وظائف شاغرة في الحكومة - تفاصيل

وزارة التنمية الاجتماعية

أخبار محلية التنمية الاجتماعية تحل جمعيات خيرية

أحمد محمد الغزاوي الصلاحات أحمد شاهر طه الحوامدة خالد عبدالرحيم الحوراني سامر عزالدين واصف فخرالدين عبدالكريم مصطفى عبدالغفور جرادات عمر محمد عمر سلامة ميرزا نارت محمد شكاخوا هيفاء علي عبدالله العساف

الوفيات وفيات الثلاثاء 12-5-2026

هبوط آخر طائرتي إجلاء لركاب السفينة "الموبوءة" بفيروس هانتا في هولندا

عربي ودولي هبوط آخر طائرتي إجلاء لركاب السفينة "الموبوءة" بفيروس هانتا في هولندا

سي إن إن: ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران

عربي ودولي سي إن إن: ترامب يفكر بجدية أكبر في استئناف العمليات القتالية ضد إيران

إسبانيا: مقتل 3 أشخاص بسبب الفيضانات

عربي ودولي إسبانيا تعلن إصابة أحد مواطنيها بفيروس هانتا



 
 






الأكثر مشاهدة

 