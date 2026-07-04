سي إن إن: خمس سفن على الأقل تراجعت عند مدخل مضيق هرمز

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "CNN" نقلا عن بيانات خدمة الرصد البحري "MarineTraffic" بأن خمس سفن على الأقل تراجعت عند مدخل مضيق هرمز يوم السبت، دون أن تعبره.



وأشارت القناة إلى أن هذه السفن – بما في ذلك سفينتان لنقل السيارات، وناقلة مواد كيميائية، وناقلة منتجات نفطية، وسفينة شحن جاف – قامت بعدة مناورات انعطاف حادة.



ووفقا للقناة، كانت هذه السفن تنوي عبور المضيق قادمة من سواحل عُمان، لكنها تراجعت لاحقا.

في الوقت نفسه، أشارت "CNN" إلى أن ثلاث سفن أخرى على الأقل، كانت قد تراجعت في البداية في نفس الوقت تقريبا، ثم عبرت المضيق لاحقا بالقرب من الجانب الإيراني.

اضافة اعلان