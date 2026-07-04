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سي إن إن: خمس سفن على الأقل تراجعت عند مدخل مضيق هرمز

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أرشيفية
 
السبت، 04-07-2026 09:35 م

الوكيل الإخباري- أفادت قناة "CNN" نقلا عن بيانات خدمة الرصد البحري "MarineTraffic" بأن خمس سفن على الأقل تراجعت عند مدخل مضيق هرمز يوم السبت، دون أن تعبره.

وأشارت القناة إلى أن هذه السفن – بما في ذلك سفينتان لنقل السيارات، وناقلة مواد كيميائية، وناقلة منتجات نفطية، وسفينة شحن جاف – قامت بعدة مناورات انعطاف حادة.

ووفقا للقناة، كانت هذه السفن تنوي عبور المضيق قادمة من سواحل عُمان، لكنها تراجعت لاحقا.
في الوقت نفسه، أشارت "CNN" إلى أن ثلاث سفن أخرى على الأقل، كانت قد تراجعت في البداية في نفس الوقت تقريبا، ثم عبرت المضيق لاحقا بالقرب من الجانب الإيراني.

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يذكر أن السلطات الإيرانية كانت قد أعلنت سابقا عن وضع نظام قانوني جديد في مضيق هرمز، مشيرة إلى أن هذه العملية تجري بالتنسيق مع الدولة الساحلية الأخرى – عمان.

 
 


gnews

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