سي إن إن: روبيو ينضم إلى المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة CNN بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سينضم إلى المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، المقررة اليوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأمريكية.



وسيشارك روبيو في الاجتماع الذي يجمع الوفد الإسرائيلي بقيادة السفير يهيل ليتر والوفد اللبناني بقيادة السفيرة ندى حماده.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للشبكة إن المحادثة ستركز على استكشاف الحوار الجاري حول كيفية ضمان الأمن طويل الأجل للحدود الشمالية لإسرائيل، ودعم تصميم حكومة لبنان على استعادة السيادة الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.



وشدد المسؤول على أن إسرائيل ولبنان ليستا في حالة حرب، موضحا أن الصراع قائم بين إسرائيل وحزب الله وليس مع الدولة اللبنانية، مضيفا: "لا يوجد سبب يمنع الجارتين من التحدث".