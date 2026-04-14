الثلاثاء 2026-04-14 01:29 م

سي إن إن: روبيو ينضم إلى المحادثات بين إسرائيل ولبنان في واشنطن

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة CNN بأن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو سينضم إلى المحادثات المباشرة بين إسرائيل ولبنان، المقررة اليوم الثلاثاء في وزارة الخارجية الأمريكية.

وسيشارك روبيو في الاجتماع الذي يجمع الوفد الإسرائيلي بقيادة السفير يهيل ليتر والوفد اللبناني بقيادة السفيرة ندى حماده.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأمريكية للشبكة إن المحادثة ستركز على استكشاف الحوار الجاري حول كيفية ضمان الأمن طويل الأجل للحدود الشمالية لإسرائيل، ودعم تصميم حكومة لبنان على استعادة السيادة الكاملة على أراضيها وحياتها السياسية.


وشدد المسؤول على أن إسرائيل ولبنان ليستا في حالة حرب، موضحا أن الصراع قائم بين إسرائيل وحزب الله وليس مع الدولة اللبنانية، مضيفا: "لا يوجد سبب يمنع الجارتين من التحدث".


يذكر أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كان قد أعلن في 11 أبريل أن إسرائيل منفتحة على الدخول في اتفاق سلام حقيقي ودائم مع لبنان، مؤكدا استمرار العمليات العسكرية ضد ما وصفه بـ"النظام الإرهابي" الإيراني ووكلائه.

 
 


سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

طب وصحة سرّ بسيط يحسّن صحة القلب طبيعيا خلال شهرين

أخبار محلية الأردن يحتفل بيوم العلم بحفل فني كبير يحييه صوت الأردن عمر العبداللات ويقدّمه الإعلامي محمد الوكيل

بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

عربي ودولي بريطانيا وفرنسا تترأسان الجمعة مؤتمراً بشأن مضيق هرمز

"هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية "هيئة الطاقة" تتلقى 960 طلبا للحصول على تراخيص خلال شباط الماضي

أخبار محلية وزارة العدل تعلن التعليمات الجديدة لاعتماد المترجمين في المحاكم

عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

اقتصاد محلي عندما ترتفع تكلفة الطاقة على الجميع.. من ينجو بالأرباح؟ وكيف تستفيد من المشهد؟

خاص بالوكيل إرادة ملكية مرتقبة وهذه تفاصيلها

"مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا

أخبار محلية "مالية الأعيان" تقر مشروع قانون التصديق على اتفاقية قرض بين الأردن وإيطاليا



 






