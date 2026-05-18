سي إن إن: صبر ترامب بدأ ينفد

06:17 ص

الوكيل الإخباري- صرح مصدر مطلع لشبكة "سي إن إن" أن صبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدأ ينفد تجاه طريقة تعامل إيران مع المفاوضات، كما لا يزال يشعر بالإحباط جراء استمرار إغلاق مضيق هرمز وتأثيره على أسعار النفط العالمية. اضافة اعلان





وفي الأيام الأخيرة، درس ترامب بجدية أكبر، خيار استئناف العمليات القتالية في إيران كوسيلة لإجبارها على تقديم تنازلات لإنهاء الحرب، وفقا لما أوردته "سي إن إن" في وقت سابق، "على الرغم من تفضيله تسوية النزاع دبلوماسيا".





