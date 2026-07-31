سي إن إن: 15 سفينة فقط عبرت هرمز خلال الـ24 ساعة الماضية

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الوكيل الإخباري- قالت شبكة سي إن إن الأمريكية إن بيانات "مارين ترافيك" أظهرت أن ما لا يقل عن 15 سفينة تجارية عبرت مضيق هرمز خلال الـ 24 ساعة الماضية، أي بزيادة سفينة واحدة عن اليوم السابق. اضافة اعلان





وأضافت أن 10 سفن دخلت إلى الخليج العربي، 7 منها سفن شحن و3 ناقلات نفط، بينما غادرت 5 سفن إلى خليج عُمان، 3 منها سفن شحن وناقلتا نفط.



وأشارت إلى أنه قبل الحرب، كان متوسط حركة السفن عبر مضيق هرمز نحو 120 سفينة يوميا.



أما في مضيق باب المندب، أفادت سي إن إن بعبور 48 سفينة تجارية على الأقل خلال الفترة نفسها، بزيادة عن 37 سفينة على الأقل في اليوم السابق.



وأوضحت أن حركة العبور انخفضت عبر باب المندب بنحو الخمس منذ أن بدأ الحوثيون بممارسة الضغوط على حركة العبور في مضيق باب المندب.





