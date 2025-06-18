سي.ان.ان: ننتظر قرار ترامب

الوكيل الإخباري-
افادت صحيفة "سي.ان.ان" عن مسؤول إسرائيلي"ننتظر قرار ترامب بشأن المشاركة في الهجوم على إيران".
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