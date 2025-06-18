الأربعاء 2025-06-18 01:24 ص
 

سي.ان.ان: ننتظر قرار ترامب

"سي.ان.ان" عن مسؤول إسرائيلي: ننتظر قرار ترامب بشأن المشاركة في الهجوم على إيران
ترامب
 
الأربعاء، 18-06-2025 12:23 ص

الوكيل الإخباري-   افادت صحيفة "سي.ان.ان" عن مسؤول إسرائيلي"ننتظر قرار ترامب بشأن المشاركة في الهجوم على إيران".اضافة اعلان


 
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