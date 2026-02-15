الإثنين 2026-02-16 01:10 ص

سي.بي.إس: ترامب أبلغ نتنياهو بأنه سيدعم ضربات إسرائيلية لبرنامج إيران الصاروخي

الرئيس الأميركي دونالد ترامب
دونالد ترامب
 
الأحد، 15-02-2026 11:29 م

الوكيل الإخباري-   ذكرت سي.بي.إس نيوز، الأحد، نقلا عن مصدرين مطلعين أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال اجتماع في فلوريدا في كانون الأول بأنه سيدعم توجيه ضربات إسرائيلية لبرنامج الصواريخ الباليستية الإيراني إذا فشلت واشنطن وطهران في التوصل لاتفاق.

وكانت السلطات السويسرية قد أعلنت، أن جولة جديدة من المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران ستعقد في مدينة جنيف الثلاثاء، على أن تكون بضيافة سلطنة عُمان التي سبق أن استضافت الجولة الأولى في مسقط الشهر الحالي.

 
 


