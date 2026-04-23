سي بي إس عن مسؤولين أميركيين: إيران تمتلك قدرات عسكرية أكثر مما اعترف به البيت الأبيض

وبحسب ما نقلته شبكة CBS News، فإن نحو نصف مخزون إيران من الصواريخ الباليستية وأنظمة الإطلاق المرتبطة بها لا يزال سليمًا، وذلك حتى بداية وقف إطلاق النار مطلع أبريل، وفقًا لثلاثة مسؤولين أميركيين.
وأوضح المسؤولون أن نحو 60% من الذراع البحرية التابعة للحرس الثوري الإيراني ما تزال موجودة، بما في ذلك الزوارق السريعة الهجومية، مشيرين إلى حادثة استهداف زوارق إيرانية لسفن تجارية في مضيق هرمز، بعد إعلان وقف إطلاق نار أحادي من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإتاحة مزيد من الوقت للمفاوضات.
وأضافوا أن القوة الجوية الإيرانية تضررت بشكل كبير لكنها لم تُدمّر بالكامل، إذ يُعتقد أن نحو ثلثي سلاح الجو الإيراني ما يزال قيد التشغيل، رغم الحملة العسكرية الأميركية والإسرائيلية التي استهدفت آلاف المواقع، بما في ذلك منشآت التخزين والإنتاج.
وكان الرئيس الأميركي ووزير الدفاع بيت هيغسيث قد وصفا العملية العسكرية الأميركية، التي أطلق عليها اسم “العاصفة الملحمية”، بأنها أدت إلى تدمير القدرات العسكرية الإيرانية بشكل شبه كامل.
وقال ترامب: "لقد استهدفنا بحرية إيران وسلاحها الجوي وقادتها".
