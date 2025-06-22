شاهد - اللحظات الأولى لموقع فوردو النووي الإيراني بعد استهدافه

الوكيل الإخباري- نشرت وكالة فارس الإيرانية اللقطات الأولى لموقع فوردو النووي الإيراني بعد لحظات من قيام مقاتلات أمريكية باستهدافه.



وأفاد مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية بتعرض جزء من منطقة موقع فوردو النووي لهجوم من قبل العدو.

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