شاهد - اللحظات الأولى لموقع فوردو النووي الإيراني بعد استهدافه

وأفاد مركز إدارة الأزمات في محافظة قم الإيرانية بتعرض جزء من منطقة موقع فوردو النووي لهجوم من قبل العدو.
وأعلنت محافظة أصفهان عن "تعرض منشأتي أصفهان ونطنز النوويتين لهجمات من العدو"، مشيرة إلى أن "الدفاعات الجوية في أصفهان وكاشان تصدت لأهداف معادية وسمع دوي انفجارات في الوقت ذاته".
وأفادت قناة فوكس نيوز أن الولايات المتحدة استخدمت قنابل خارقة للتحصينات وصواريخ توماهوك كروز لضرب منشآت البنية التحتية النووية الإيرانية الرئيسية.
وفقا لبياناتها، أُلقيت خمس أو ست قنابل قوية على المجمع السري للغاية تحت الأرض في فوردو من قاذفات بي-2 الشبحية، مع أن الاعتقاد السابق كان أن قنبلتين ستكونان كافيتين. وتزعم القناة التلفزيونية أن "طموحات إيران النووية قد انتهت رسميا".
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