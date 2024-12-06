شاهد: اللحظات الاولى للزلزال القوي الذي ضرب الولايات المتحدة

الوكيل الإخباري- قال مسؤولون إن زلزالا بقوة سبع درجات وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية الخميس.



وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث موجة مد "تسونامي" على امتداد مسافة طويلة من سواحل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.

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وفي وقت لاحق، ألغت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأميركية التحذير.

وتداول ناشطون عبر منصة "اكس" لحظة وقوع الزلزال بعدة مناطق

#الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/nzWWTbcLp5 اللحظات الاولى من زلزال ولاية كاليفورنيا الذي ضرب بقوة 7.3 ريختر #الاردن December 6, 2024





pic.twitter.com/3Wk2M0Iqyg ضرب زلزال بقوة 7.0 درجة منطقة كبيرة في شمال كاليفورنيا يوم الخميس، مما تسبب في اهتزازات شديدة مما دفع الجهات المختصة إلى إصدار تحذير قصير من حدوث #تسونامي December 6, 2024