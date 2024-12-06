شاهد: اللحظات الاولى للزلزال القوي الذي ضرب الولايات المتحدة

وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث موجة مد "تسونامي" على امتداد مسافة طويلة من سواحل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.
وفي وقت لاحق، ألغت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأميركية التحذير.
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زلزال بقوة 7.3 درجة وما تلاه من تحذير من تسونامي— Mr. NDB (@jaaztime) December 5, 2024
يسري على ساحل ولاية #كاليفورنيا الأمريكية،
وتجري عمليات الإخلاء في جميع أنحاء
المنطقة المتضررة، بما في ذلك
حديقة حيوان سان فرانسيسكو
لكن شوفوا ردة فعل السيدة
الأمريكية أثناء حدوث الزلزال:#الولايات_المتحدة #زلزال_كاليفورنيا pic.twitter.com/CK3JalzGP5
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