 
الجمعة 2024-12-06 07:41 م
 

شاهد: اللحظات الاولى للزلزال القوي الذي ضرب الولايات المتحدة

لقطة من الفيديو
لقطة من الفيديو
الجمعة، 06-12-2024 06:45 م

الوكيل الإخباري-   قال مسؤولون إن زلزالا بقوة سبع درجات وقع قبالة ساحل شمال كاليفورنيا بالولايات المتحدة الأميركية الخميس.

وأصدرت السلطات تحذيرا من حدوث موجة مد "تسونامي" على امتداد مسافة طويلة من سواحل ولايتي كاليفورنيا وأوريغون.

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وفي وقت لاحق، ألغت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية الأميركية التحذير.

 

وتداول ناشطون عبر منصة "اكس" لحظة وقوع الزلزال بعدة مناطق 

 

 

 

  

 

 

 

 
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