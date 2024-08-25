شاهد.. انفجار مسيّرة بأحد المواقع الإسرائيلية

وفي وقت سابق، صباح اليوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد هجوما واسعا من حزب الله، متحدثا عن إطلاق 320 صاروخا ومسيرة من لبنان نحو إسرائيل.
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