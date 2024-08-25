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شاهد.. انفجار مسيّرة بأحد المواقع الإسرائيلية

مسيرة تنفجر في موقع إسرائيلي
انفجار طائرة مسيرة في موقع إسرائيلي
الأحد، 25-08-2024 12:36 م

الوكيل الإخباري-   أظهرت مشاهد انفجار مسيّرة أطلقها حزب الله بموقع إسرائيلي.

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وفي وقت سابق، صباح اليوم الأحد، قال الجيش الإسرائيلي إنه رصد هجوما واسعا من حزب الله، متحدثا عن إطلاق 320 صاروخا ومسيرة من لبنان نحو إسرائيل.

 

 

 

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