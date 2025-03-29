شاهد - بدء رصد هلال شوال في مرصد تمير بالسعودية

الوكيل الإخباري- بينما تستعد عدة مراصد بالسعودية لتحري هلال عيد الفطر، ذكرت الأرصاد السعودية أن تشكيلات من السحب في مرصد تمير وسدير قد تؤثر على أجواء سدير وتمير.

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من جانبه، قال الرائي عبد الله الخضيري، من مرصد سدير، اليوم السبت، أنه في ظل وجود السحب الحالية لا يمكن رؤية الهلال.



وبين إن وضع القمر مختلف اليوم عن وضعه حين دخول رمضان، مشيرا إلى أن الهلال سيمكث نحو 8 دقائق في السماء.



في حين، قال الرائي متعب البرغش من مرصد تمير: رؤية الهلال اليوم غير مستحيلة إذا بقي الجو صافيا.



فيما ذكرت الأرصاد السعودية أن تشكيلات من السحب في مرصد تمير وسدير قد تؤثر على أجواء سدير وتمير.



ودعت المحكمة العليا عموم المسلمين في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية إلى تحري رؤية هلال شهر شوال، مساء يوم السبت، التاسع والعشرين من شهر رمضان لهذا العام الموافق 29 مارس (آذار).



وكشف مصدر لـ"العربية" أن "دائرة الأهلة في المحكمة العليا السعودية ستستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمراقبة ومتابعة مواقع ترائي ورصد هلال شهر شوال لهذا العام 2025".



وبحسب المصدر، فإن قضاة الدائرة يعملون على متابعة دقيقة لعمليات رصد الهلال والتحقق من الشهادات التي تصل إليهم فورا.