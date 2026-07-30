شاهد.. فرق الإطفاء تواصل إخماد حريق ضخم جنوب غربي تركيا

وأعلنت السلطات التركية السيطرة على الحريق إلى حد كبير، فيما تستمر عمليات الإخماد بمشاركة طائرات ومروحيات وعربات إطفاء ومئات العناصر، وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي يزيد من خطر انتشار الحرائق.
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