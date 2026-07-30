الخميس 2026-07-30 04:18 م

شاهد.. فرق الإطفاء تواصل إخماد حريق ضخم جنوب غربي تركيا

سشي
تعبيرية
 
الخميس، 30-07-2026 03:20 م

الوكيل الإخباري-   تواصل فرق الإطفاء في "تركيا" جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة كاش بولاية أنطاليا، بعدما امتدت النيران من أراضٍ زراعية إلى مناطق حرجية، ما استدعى إخلاء مستشفى احترازيًا.

وأعلنت السلطات التركية السيطرة على الحريق إلى حد كبير، فيما تستمر عمليات الإخماد بمشاركة طائرات ومروحيات وعربات إطفاء ومئات العناصر، وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي يزيد من خطر انتشار الحرائق.

اضافة اعلان

 

 

 

 
 


gnews

أحدث الأخبار

ل

أخبار محلية الجريدة الرسمية: صدور تعليمات جديدة تشمل القطاع السياحي

ل

أخبار محلية انطلاق فعاليات مهرجان الجميد والسمن العاشر غدا في حدائق الحسين

zf

عربي ودولي تركيا تعلن السيطرة على حرائق غابات في 3 ولايات - فيديو

فصل التيار الكهربائي غداً الثلاثاء عن سكان هذه المنطقة

أخبار محلية بعد أضرار بأربع شقق.. مواطن يشكو عدم استجابة شركة الكهرباء في السلط

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك وماكرون يبحثان هاتفيا أبرز التطورات في المنطقة وسبل التوصل إلى تهدئة شاملة

سشي

عربي ودولي شاهد.. فرق الإطفاء تواصل إخماد حريق ضخم جنوب غربي تركيا

المركز الوطني للأمن السيبراني

أخبار محلية المركز الوطني للأمن السيبراني يطلق حملة توعوية رقمية بالتعاون مع مهرجان جرش

علم قطر

أخبار محلية قطر تدين تجدد الاعتداءات الإيرانية على الأردن والكويت وتعتبرها انتهاكا لسيادة الدولتين



 
 






الأكثر مشاهدة

 