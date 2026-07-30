شاهد.. فرق الإطفاء تواصل إخماد حريق ضخم جنوب غربي تركيا

الوكيل الإخباري- تواصل فرق الإطفاء في "تركيا" جهودها للسيطرة على حريق غابات اندلع في منطقة كاش بولاية أنطاليا، بعدما امتدت النيران من أراضٍ زراعية إلى مناطق حرجية، ما استدعى إخلاء مستشفى احترازيًا.



وأعلنت السلطات التركية السيطرة على الحريق إلى حد كبير، فيما تستمر عمليات الإخماد بمشاركة طائرات ومروحيات وعربات إطفاء ومئات العناصر، وسط ارتفاع درجات الحرارة والجفاف الذي يزيد من خطر انتشار الحرائق.

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