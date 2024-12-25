 
الأربعاء 2024-12-25 09:22 ص
 

شاهد: كتابات تركها المعتقلون على جدار زنازينهم في سوريا

تعبيرية
تعبيرية
الأربعاء، 25-12-2024 06:52 ص

الوكيل الإخباري-   ترك العديد من المعتقلين في السجون السورية بعض العبارات على جدار زنازينهم قبل تحريرهم او اعدامهم .

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ووثق مقطع فيديو متداول عبر منصة "اكس" بعض العبارات :

 

 
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