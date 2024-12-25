شاهد: كتابات تركها المعتقلون على جدار زنزانتهم في سوريا

شاهد كتابات تركها المعتقلين على جدار زنزاتهم في سوريا#احمد_الشرع #سوريا #الوكيل_الاخباري pic.twitter.com/6IymzFvVZz— الوكيل الإخباري (@alwakeelnews) December 25, 2024
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