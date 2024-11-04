شاهد : لحظة وقوع حادث مروع في سوريا

الوكيل الإخباري- توفي مدني، وأصيب 11 آخرون بجروح، جراء انقلاب سيارة تقل عمالاً، قرب مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

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وتداولت صفحات تسجيلاً يظهر تدهور السيارة التي كانت تقل 12 عاملاً على طريق مدينة الراعي، إثر اصطدامها بسيارة أخرى، مؤكدة وفاة مدني وإصابة 11 بجروح.