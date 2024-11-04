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شاهد : لحظة وقوع حادث مروع في سوريا

لقطة من الحادث
لقطة من الحادث
الإثنين، 04-11-2024 09:19 ص

الوكيل الإخباري-   توفي مدني، وأصيب 11 آخرون بجروح، جراء انقلاب سيارة تقل عمالاً، قرب مدينة الراعي بريف حلب الشرقي.

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وتداولت صفحات تسجيلاً يظهر تدهور السيارة التي كانت تقل 12 عاملاً على طريق مدينة الراعي، إثر اصطدامها بسيارة أخرى، مؤكدة وفاة مدني وإصابة 11 بجروح.


ومع دخول فصل الشتاء وسوء الأحوال الجوية، تكثر حوادث السير. وفي هذا السياق، يؤكد الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" على ضرورة الحذر أثناء القيادة وتخفيف السرعة، خاصة مع الهطولات المطرية وتشكل طبقات طينية على الطرقات التي تزيد من الحوادث والانزلاق وفقا لما افاد تلفزيون سوريا 

 

 
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