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شبكة اغتيالات في قبضة المخابرات العراقية .. التفاصيل الكاملة

أرشيفية لعناصر من الأمن العراقي
أرشيفية لعناصر من الأمن العراقي
 
الأحد، 01-06-2025 07:12 ص
الوكيل الإخباري-   أعلن جهاز المخابرات الوطني العراقي، السبت، عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في البلاد.اضافة اعلان


وذكر بيان لجهاز المخابرات العراقية أن "جهاز المخابرات الوطني تمكّن بالتنسيق مع القضاء العراقي من تنفيذ عملية استباقية، أسفرت عن اعتقال شبكة إجرامية حاولت تنفيذ عمليات اغتيال والإخلال بالأمن العام في العراق، بناءً على معلومات استخبارية دقيقة، ومتابعات ميدانية على صلة بمحاولة شروع بالقتل، استهدفت إحدى الإعلاميات خلال شهر فبراير الماضي، وتم التوصل من خلالها إلى أذرع الشبكة الداخلية وارتباطاتها الخارجية".

وأوضح البيان: "بعد الحصول على الموافقات القضائية، وتحديد أماكن تواجد عناصرها داخل العراق، تمّت مداهمة أوكارهم واعتقالهم بعملية استباقية ومتزامنة في أكثر من محافظة".

سكاي نيوز
 
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