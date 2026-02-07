السبت 2026-02-07 10:54 ص

شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير

شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير
شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير
 
السبت، 07-02-2026 09:43 ص
الوكيل الإخباري-   تعرضت شبكة الطاقة الأوكرانية لهجوم روسي كبير.اضافة اعلان


ولم يرد مزيد من التفاصيل عن الحادثة حتى الآن.
 
 


gnews

أحدث الأخبار

ولي العهد يستذكر جده الحسين بذكرى الوفاء والبيعة

أخبار محلية ولي العهد يستذكر جده الحسين بذكرى الوفاء والبيعة

أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن

اقتصاد محلي أسعار الذهب تحلق من جديد في الأردن

عطية: يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية

شؤون برلمانية عطية: يوم الوفاء والبيعة محطة وطنية لتجديد العهد والولاء للقيادة الهاشمية

وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

أخبار محلية وحدة الطائرات العامودية الأردنية الكونغو/2 تغادر إلى أرض المهمة

ارتفاع أسعار الذهب عالميا

أسواق ومال ارتفاع أسعار الذهب عالميا

وفاة شاب بحادث سير مؤسف في الكرك

أخبار محلية وفاة شاب بحادث سير مؤسف في الكرك

شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير

عربي ودولي شبكة الطاقة الأوكرانية تتعرّض لهجوم روسي كبير

أرقام رسمية تكشف محدودية استخدام محطات المستقبل في الأردن

أخبار محلية أرقام رسمية تكشف محدودية استخدام محطات المستقبل في الأردن



 






الأكثر مشاهدة