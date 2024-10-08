 
الثلاثاء 2024-10-08 03:59 م
 

شبكة ABC: ترقية كارين جان بيير إلى منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

ك
كارين جان بيير
الثلاثاء، 08-10-2024 02:29 م

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة ABC الإخبارية التلفزيونية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه تمت ترقية السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إلى منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وقالت القناة: "تم تعيين كارين جان بيير في منصب كبيرة المستشارين للرئيس".

وأشارت القناة إلى أن هذه الترقية، جعلت كارين جان بيير تنتقل إلى قائمة المستشارين المقربين من الرئيس، مثل ستيف ريتشيتي ومايك دونيلون.

اضافة اعلان


وقال مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، إن التعيين يظهر إيمان بايدن بها ورغبته في إحاطة نفسه بأشخاص متنوعين من أجيال مختلفة.


وذكرت شبكة ABC News، أن كارين جان بيير هي أول سكرتيرة صحفية منذ سنوات عديدة تتولى أيضا منصب كبير المستشارين. وستستمر في تمثيل البيت الأبيض حتى نهاية ولاية بايدن.

 

RT

 
gnews

أحدث الأخبار

السيدة البريطانية تيزي هودسون

منوعات بريطانية تستلم رسالة قبول توظيفها بعد 48 عاماً

تعبيرية

طب وصحة أطعمة لا ينصح بتناولها في حالة آلام المفاصل

تعبيرية

منوعات هل تعود الديناصورات؟ شركة أمريكية تستنسخ حيوانات خطيرة منقرضة

أثناء تفقد وزير الشباب لاستاد عمان

أخبار محلية وزير الشباب يتفقد جاهزية ستاد عمان قبل مباراة الأردن وكوريا الجنوبية

جانب من الجلسة | من المصدر

أخبار محلية قرارات مجلس الوزراء

أرشيفية

أخبار محلية مجلس الوزراء: الأردن مستمر في بذلِ كلّ جهدٍ لوقف العدوان على فلسطين لبنان

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

أخبار محلية دفعة ثانية من المرشحين للقبول في نسيبه المازنية ورفيدة الأسلمية

أمين عام وزارة الخارجية وسفيرة السويد

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد سفيرة السويد



 


الأكثر مشاهدة