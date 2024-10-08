شبكة ABC: ترقية كارين جان بيير إلى منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي

الوكيل الإخباري- أفادت شبكة ABC الإخبارية التلفزيونية، نقلا عن مصادر مطلعة، بأنه تمت ترقية السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض كارين جان بيير إلى منصب كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن.



وقالت القناة: "تم تعيين كارين جان بيير في منصب كبيرة المستشارين للرئيس".



وأشارت القناة إلى أن هذه الترقية، جعلت كارين جان بيير تنتقل إلى قائمة المستشارين المقربين من الرئيس، مثل ستيف ريتشيتي ومايك دونيلون.

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وقال مسؤول في البيت الأبيض لم يذكر اسمه، إن التعيين يظهر إيمان بايدن بها ورغبته في إحاطة نفسه بأشخاص متنوعين من أجيال مختلفة.



وذكرت شبكة ABC News، أن كارين جان بيير هي أول سكرتيرة صحفية منذ سنوات عديدة تتولى أيضا منصب كبير المستشارين. وستستمر في تمثيل البيت الأبيض حتى نهاية ولاية بايدن.