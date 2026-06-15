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شبكة "CNN": نتنياهو يطمح للقاء ترامب في واشنطن فور عودته من قمة مجموعة السبع

شبكة "CNN": نتنياهو يطمح للقاء ترامب في واشنطن فور عودته من قمة مجموعة السبع
ارشيفية
 
الإثنين، 15-06-2026 12:22 ص

الوكيل الإخباري-   أفاد مصدر إسرائيلي بأن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي ترامب، وسط ما يبدو أنه تصاعد في التوتر بشأن المفاوضات مع إيران ووقف إطلاق النار مع حزب الله.

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وأوضح المصدر أن نتنياهو يحاول ترتيب اجتماع بعد عودة ترامب من قمة مجموعة السبع في أوروبا نهاية الأسبوع المقبل أو بعد ذلك بفترة وجيزة، لتوضيح موقف إسرائيل من المفاوضات.

وأضاف المصدر أن إسرائيل قلقة بشكل خاص من تقييد حرية عملياتها ضد حزب الله في لبنان في ظل مساعي إيران للانسحاب الإسرائيلي.

كما تخشى تل أبيب من أن يؤدي الاتفاق المرتقب بين الولايات المتحدة وإيران إلى تخفيف الضغط الاقتصادي على طهران دون المساس بالملف النووي، وهو ما من شأنه أن يُرسّخ استقرار النظام الإيراني في وقت تسعى فيه إسرائيل إلى إنهاكه أكثر.

ويوم الأحد، انتقد ترامب إسرائيل بشدة بعد أن شن الجيش غارة على بيروت ردا على إطلاق حزب الله النار على شمال إسرائيل، قائلا إن الهجوم على العاصمة اللبنانية "ما كان ينبغي أن يحدث"، ووصف هجوم حزب الله بأنه "صغير جدا ولا معنى له".

وهذا الخلاف العلني يتناقض بشكل حاد مع الجبهة الموحدة التي أظهرها الزعيمان علنا في بداية الحرب مع إيران، وهو الأحدث في سلسلة الخلافات الواضحة في الوقت الذي سعى فيه ترامب لإنهاء الأعمال العدائية.

 
 


gnews

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