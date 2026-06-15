شبكة "CNN": نتنياهو يطمح للقاء ترامب في واشنطن فور عودته من قمة مجموعة السبع

الوكيل الإخباري- أفاد مصدر إسرائيلي بأن رئيس الوزراء نتنياهو يسعى لعقد اجتماع عاجل مع الرئيس الأمريكي ترامب، وسط ما يبدو أنه تصاعد في التوتر بشأن المفاوضات مع إيران ووقف إطلاق النار مع حزب الله.

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