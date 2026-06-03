الأربعاء 2026-06-03 08:33 ص

شحنات منتجات نفطية تغادر مضيق هرمز وتحميل ناقلة غاز مسال بالإمارات

سفن راسية في مضيق هرمز
سفن في مضيق هرمز
 
الأربعاء، 03-06-2026 07:15 ص
الوكيل الإخباري-   أظهرت بيانات شحن أن ناقلتي نفط تحملان منتجات نفطية غادرتا مضيق هرمز خلال الأسبوع الماضي، في حين جرى تحميل ناقلة غاز طبيعي مسال بشحنة في الإمارات، وهي تحركات نادرة الحدوث في ظل استمرار محدودية حركة المرور عبر هذا الممر الضيق.اضافة اعلان


وتمكنت ناقلات عدة من مغادرة الخليج خلال الشهر الماضي، لكن تدفقات النفط والغاز الطبيعي المسال لا تزال محدودة بشدة بسبب الحرب الأميركية الإسرائيلية مع إيران التي بدأت في 28 شباط. وكان قرابة خمس الإمدادات العالمية من النفط والغاز الطبيعي المسال يمر عادة من مضيق هرمز.

أظهرت بيانات تتبع السفن من كبلر ومجموعة بورصات لندن أن الناقلة متوسطة الحجم ساي فيكتوريوس، التي تحمل ما لا يقل عن 80 ألف طن (أكثر من 508 آلاف برميل) من زيت الوقود عالي الكبريت غير المعالج غادرت المضيق في 30 أيار.

وكانت آخر مرة يتم فيها تحميل السفينة في ميناء خور الزبير بالعراق أوائل نيسان، ومن المتوقع أن تصل إلى ماليزيا في النصف الثاني من حزيران.
 
 


gnews

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