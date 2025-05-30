شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

الوكيل الإخباري- دعت أكثر من 300 شخصية عامة مشهورة في بريطانيا، أمس الخميس، رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفتح ممرات إنسانية إلى غزة.

اضافة اعلان