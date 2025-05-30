الجمعة 2025-05-30 12:21 م
 

شخصيات بريطانية مشهورة تدعو لوقف بيع الأسلحة لإسرائيل

تعبيرية
تعبيرية
 
الجمعة، 30-05-2025 10:24 ص

الوكيل الإخباري-   دعت أكثر من 300 شخصية عامة مشهورة في بريطانيا، أمس الخميس، رئيس الوزراء البريطاني، السير كير ستارمر، إلى وقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل، وفتح ممرات إنسانية إلى غزة.

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وقالت شبكة سكاي نيوز الإخبارية البريطانية، إن هذه الدعوة جاءت في رسالة مفتوحة وجهتها جمعية (Choose Love) الخيرية، ووقّع عليها أيضًا أطباء وأكاديميون وفنانون وناشطون، في ظل تزايد التحذيرات من تفاقم الوضع الإنساني في غزة.

وطالبت الرسالة بتعليق فوري لجميع مبيعات الأسلحة، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، والعمل الجاد على وقف إطلاق النار، خاصة من أجل "أطفال غزة الذين يعانون من الجوع والحرمان".

ومن بين الموقعين على الرسالة المغنيات: دوا ليبا، وآني لينوكس، وبالوما فيث، والممثلون بنديكت كومبرباتش، ولينا هيدي، وتيلدا سوينتون، وزاوي أشتون، والمذيع الرياضي غاري لينيكر، والممثلة الكوميدية أميليا ديمولدنبرغ، وعارضة الأزياء مونرو بيرجدورف، وغيرهم من الشخصيات المشهورة.

بترا

 
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