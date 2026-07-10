شرطة إسرائيل تصادر أسلحة وذخائر في مداهمة بقرية درزية

05:13 م

الوكيل الإخباري- صادرت شرطة حرس الحدود الإسرائيلية، كميات كبيرة من الأسلحة والذخائر، خلال مداهمة نفذتها في قرية يركا الدرزية، الواقعة في شمال إسرائيل. اضافة اعلان





وأسفرت المداهمة، التي استهدفت مبنى سكنيا، عن العثور على مخبأ أسلحة ضم بندقية آلية من طراز "كارلو" وخراطيشها، وخراطيش من عيار M16، وخراطيش لمسدسات "أريحا" وكلاشينكوف، بالإضافة إلى قاعدة كتف ومقبض لسلاح طويل، وقنبلة غاز، وكميات كبيرة من الذخيرة المختلفة.



وألقت الشرطة القبض على المشتبه به، وهو شاب يبلغ من العمر 22 عاما من سكان القرية، واقتادته إلى مركز الشرطة للاستجواب، ثم تم احتجازه تمهيدا لتمديد توقيفه أمام المحكمة بعد استكمال التحقيقات الأولية.



وتندرج هذه المداهمة ضمن حملة أوسع تشنها شرطة إسرائيل للحد من الجريمة في المجتمع العربي الإسرائيلي، حيث تم نقل جميع الأسلحة والذخائر المضبوطة إلى المخبر الجنائي لإجراء الفحوصات وجمع الأدلة اللازمة.









