شرطة الهجرة الأمريكية تعتقل وزير المالية الغاني السابق بشبهة فساد

وقالت السفارة في بيان عبر منصة "إكس": "نؤكد احتجاز وزير المالية الغاني السابق من قبل شرطة الهجرة والجمارك في الولايات المتحدة"، مضيفة أنها بادرت فور تلقي المعلومات باتخاذ الإجراءات اللازمة للوقوف على تفاصيل القضية.
وأوضح البيان أن البعثة الدبلوماسية تواصلت مع شرطة احتجازه لتقديم المساعدة القنصلية، غير أن أوفوري-أتا رفض مقابلة الموظفين القنصليين دون حضور محاميه.
يذكر أن أوفوري-أتا، الذي شغل منصب وزير المالية بين عامي 2017 و2024، يواجه في غانا اتهامات بالفساد المالي خلال فترة توليه الحقيبة الوزارية.
