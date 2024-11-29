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شرطة نيويورك تعتقل عددا من المتظاهرين المناهضين للحرب على غزة

جانب من المظاهرات الداعمة لفلسطين
جانب من المظاهرات الداعمة لفلسطين
الجمعة، 29-11-2024 09:22 ص
الوكيل الإخباري-   اعتقلت شرطة نيويورك، أمس الخميس، عددا من المتظاهرين المناهضين للحرب على غزة والفلسطينيين بعد أن قاموا بإغلاق طريق موكب عيد الشكر في شوارع المدينة.اضافة اعلان


وقالت الشرطة، إن عددا من المتظاهرين قفزوا من فوق الحواجز أثناء مرور موكب عيد الشكر، وأغلقوا طريق العرض وهتفوا "فلسطين حرة" بينما كانوا يحملون أعلاما فلسطينية ولافتة كتب عليها "لا تحتفلوا بالإبادة الجماعية"، مطالبين بحظر بيع الأسلحة إلى إسرائيل.

ويقام العرض بعيد الشكر كل عام منذ عام 1924، باستثناء الفترة من عام 1942 حتى عام 1944 خلال الحرب العالمية الثانية.

بترا
 
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