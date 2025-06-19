الخميس 2025-06-19 08:56 ص
 

شرطة نيويورك تمنع متظاهرين من الوصول للقنصلية الإسرائيلية

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احتجاج في نيويورك للمطالبة بوقف الحرب على إيران
 
الخميس، 19-06-2025 07:03 ص

الوكيل الإخباري- وثّقت مقاطع فيديو قيام شرطة نيويورك بمنع مجموعة من المتظاهرين من الوصول إلى مبنى القنصلية الإسرائيلية في المدينة، وذلك خلال مظاهرة احتجاجية طالبت بوقف ما وصفوه بـ"الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران".

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وجاءت التظاهرة في إطار احتجاجات رافضة لأي تصعيد عسكري، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بالتدخلات العسكرية، بينما انتشرت قوات الشرطة في محيط القنصلية وأقامت حواجز حالت دون وصول المحتجين.

 
gnews

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