شرطة نيويورك تمنع متظاهرين من الوصول للقنصلية الإسرائيلية

الوكيل الإخباري- وثّقت مقاطع فيديو قيام شرطة نيويورك بمنع مجموعة من المتظاهرين من الوصول إلى مبنى القنصلية الإسرائيلية في المدينة، وذلك خلال مظاهرة احتجاجية طالبت بوقف ما وصفوه بـ"الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران".

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