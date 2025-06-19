شرطة نيويورك تمنع متظاهرين من الوصول للقنصلية الإسرائيلية

وجاءت التظاهرة في إطار احتجاجات رافضة لأي تصعيد عسكري، حيث رفع المشاركون شعارات تندد بالتدخلات العسكرية، بينما انتشرت قوات الشرطة في محيط القنصلية وأقامت حواجز حالت دون وصول المحتجين.
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