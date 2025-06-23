الإثنين 2025-06-23 08:42 ص
 

شركات الطيران تواصل تجنب المجال الجوي في الشرق الأوسط

الرحلات الجوية
الرحلات الجوية
 
الإثنين، 23-06-2025 08:25 ص
الوكيل الإخباري- أظهر موقع "فلايت رادار24" لتتبع الرحلات الجوية أن شركات الطيران واصلت تجنب أجزاء كبيرة من منطقة الشرق الأوسط، الأحد، بعد القصف الأميركي لمواقع نووية إيرانية.اضافة اعلان


وبدأت شركات الطيران في تجنب المجال الجوي للمنطقة مع تبادل إسرائيل وإيران إطلاق الصواريخ في الآونة الأخيرة.

وقال الموقع عبر حسابه على منصة "إكس": "في أعقاب الهجمات الأميركية على المنشآت النووية الإيرانية، تعمل حركة الطيران التجاري في المنطقة كما كانت تعمل منذ فرض قيود جديدة على المجال الجوي الأسبوع الماضي".

وأظهر الموقع الإلكتروني تجنّب شركات الطيران التحليق في المجال الجوي لكل من إيران والعراق وسوريا وإسرائيل، واختارت مسارات أخرى مثل الشمال عبر بحر قزوين أو الجنوب عبر مصر والسعودية، حتى لو أدى ذلك إلى ارتفاع تكاليف الوقود والأطقم والطيران لوقت أطول.

ويمثّل إطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة في عدد متزايد من مناطق النزاع على مستوى العالم خطرًا كبيرًا على حركة الطيران.

سكاي نيوز
 
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