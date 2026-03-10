شركات طيران ترفع أسعار التذاكر بسبب ارتفاع سعر الوقود

07:33 ص

قالت شركة إير نيوزيلاند الثلاثاء إنها رفعت أسعار تذاكر الطيران بسبب الصراع في الشرق الأوسط، مشيرة إلى أنها قد تتخذ مزيدًا من الإجراءات المتعلقة بالأسعار، في ظل سعي شركات الطيران العالمية لتحميل الركاب تكاليف ارتفاع أسعار النفط.





وأوضحت الشركة أن أسعار وقود الطائرات، التي كانت تتراوح بين 85 و90 دولارًا للبرميل قبل الصراع، ارتفعت بشكل حاد إلى ما بين 150 و200 دولار للبرميل خلال الأيام القليلة الماضية، مضيفة أنها ستعلق توقعاتها المالية لعام 2026 بسبب عدم اليقين المرتبط بتطورات الصراع.



وأدت الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران إلى ارتفاع أسعار النفط، ما تسبب في اضطراب حركة السفر العالمية وأثار مخاوف من ركود في قطاع السفر واحتمال حدوث توقف واسع في حركة الطيران.



وفي رد عبر البريد الإلكتروني لوكالة رويترز، قالت الشركة إنها رفعت أسعار التذاكر الاقتصادية للرحلات 10 دولارات نيوزيلندية، و20 دولارًا نيوزيلنديًا للرحلات الدولية القصيرة المدى، و90 دولارًا نيوزيلنديًا للرحلات الطويلة المدى.



وبينما ارتفعت أسعار تذاكر الطيران على الخطوط بين آسيا وأوروبا بسبب إغلاق المجال الجوي وقيود السعة، تُعد إير نيوزيلاند من أوائل شركات الطيران التي أعلنت زيادات واسعة في أسعار التذاكر منذ بدء الحرب.



وأضافت الشركة: "إذا أدى الصراع إلى استمرار ارتفاع تكاليف وقود الطائرات، فقد نضطر إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات المتعلقة بالأسعار وتعديل شبكتنا وجدولنا الزمني حسب الحاجة".



ومع ارتفاع أسعار النفط، طلبت شركة فيتنام إيرلاينز من السلطات إلغاء الضريبة البيئية على وقود الطائرات لمساعدتها في الحفاظ على عملياتها. وقالت حكومة فيتنام إن تكاليف تشغيل شركات الطيران الفيتنامية ارتفعت بين 60 و70% بسبب ارتفاع أسعار الوقود، كما يواجه مورّدو الوقود صعوبات في تلبية طلب شركات الطيران.



وأكدت إير نيوزيلاند أنه لا يوجد حاليًا أي اضطراب في إمدادات وقود الطائرات في نيوزيلندا، لكنها تعمل مع الموردين والحكومة لمتابعة التطورات العالمية.



ويُعد الوقود ثاني أكبر بند في نفقات شركات الطيران بعد العمالة، إذ يمثل عادة ما بين خُمس إلى ربع النفقات التشغيلية، فيما تمتلك بعض شركات الطيران الآسيوية والأوروبية الكبرى تحوطًا من تقلبات أسعار النفط، بينما تخلت معظم الشركات الأميركية عن هذه الممارسة خلال العقدين الماضيين.





