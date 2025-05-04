الأحد 2025-05-04 07:58 م
 

شركات طيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

مسافرون مع أمتعتهم خارج مطار بن غوريون تل أبيب
مسافرون مع أمتعتهم خارج مطار بن غوريون تل أبيب
 
الأحد، 04-05-2025 06:27 م
الوكيل الإخباري-   ألغت شركات طيران أوروبية وأميركية رحلاتها الجوية إلى تل أبيب في الأيام المقبلة بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن الأحد وسقط بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل.اضافة اعلان


وبعد ذلك علق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من تل أبيب وإليها.

وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في كانون الثاني، بدأت شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى إسرائيل لكن بسعة ووتيرة أقل، وكانت قد أوقفتها معظم العام ونصف العام الماضيين.

وقالت دلتا إير لاينز إنها ألغت رحلة الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب ورحلة العودة من تل أبيب الاثنين.

كما ألغت شركة يونايتد رحلتيها اليوميتين بين نيوارك وتل أبيب، وذلك بعد أن غادرت رحلتان من تل أبيب على متن دلتا ويونايتد بعد نحو 90 دقيقة من الموعد المقرر.

وأعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات الطيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثلاثاء المقبل بسبب الوضع الحالي.

وقالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) إنها ألغت رحلاتها من إيطاليا إلى إسرائيل حتى الأربعاء بينما ألغت إير فرانس رحلاتها الأحد قائلة إنه تم نقل ركابها إلى رحلات الاثنين.

كما ألغيت رحلات شركة تي.يو.إس من قبرص وإليها حتى الاثنين بينما توقفت رحلات إير إنديا من نيودلهي الأحد.

وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أن شركة رايان إير علقت رحلاتها الأحد لكن لا تزال الرحلات الجوية مقررة الاثنين.
 
gnews

أحدث الأخبار

رئاسة الوزراء

أخبار محلية قرارات هامة صادرة عن مجلس الوزراء الأحد

زيلينسكي

عربي ودولي زيلينسكي: وقف إطلاق النار مع روسيا ممكن في أي لحظة

تعبيرية

أخبار محلية الأرصاد تحذر سالكي هذه الطرق- تفاصيل

وزارة السياحة والآثار

أخبار محلية ارتفاع أعداد الزوار الدوليين للمملكة 19% خلال الثلث الأول

العقبة

أخبار محلية إجلاء 13 سائحا و2 من طواقم قارب متوسط الحجم جنح في خليج العقبة

الكرك

أخبار محلية حملة توعوية للتاجر والمستهلك في الكرك

جامعة اليرموك

أخبار محلية بحث التعاون الأكاديمي بين جامعة اليرموك والسفارة الكندية

وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"

أخبار محلية وزير الشباب يلتقي فريق "بُكلان للتنمية"



 
 





الأكثر مشاهدة