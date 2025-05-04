شركات طيران تعلق رحلاتها إلى تل أبيب

06:27 م

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الوكيل الإخباري- ألغت شركات طيران أوروبية وأميركية رحلاتها الجوية إلى تل أبيب في الأيام المقبلة بعد سقوط صاروخ أطلق من اليمن الأحد وسقط بالقرب من مطار بن جوريون، وهو المطار الدولي الرئيسي في إسرائيل. اضافة اعلان





وبعد ذلك علق العديد من شركات الطيران الأجنبية رحلاتها من تل أبيب وإليها.



وفي أعقاب اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس في كانون الثاني، بدأت شركات الطيران الأجنبية استئناف رحلاتها إلى إسرائيل لكن بسعة ووتيرة أقل، وكانت قد أوقفتها معظم العام ونصف العام الماضيين.



وقالت دلتا إير لاينز إنها ألغت رحلة الأحد من مطار جون كنيدي في نيويورك إلى تل أبيب ورحلة العودة من تل أبيب الاثنين.



كما ألغت شركة يونايتد رحلتيها اليوميتين بين نيوارك وتل أبيب، وذلك بعد أن غادرت رحلتان من تل أبيب على متن دلتا ويونايتد بعد نحو 90 دقيقة من الموعد المقرر.



وأعلنت مجموعة لوفتهانزا، التي تضم شركات الطيران لوفتهانزا والخطوط الجوية السويسرية (سويس) وخطوط بروكسل الجوية والخطوط الجوية النمساوية، إنها أوقفت رحلاتها من تل أبيب وإليها حتى الثلاثاء المقبل بسبب الوضع الحالي.



وقالت شركة الخطوط الجوية الإيطالية (إيتا) إنها ألغت رحلاتها من إيطاليا إلى إسرائيل حتى الأربعاء بينما ألغت إير فرانس رحلاتها الأحد قائلة إنه تم نقل ركابها إلى رحلات الاثنين.



كما ألغيت رحلات شركة تي.يو.إس من قبرص وإليها حتى الاثنين بينما توقفت رحلات إير إنديا من نيودلهي الأحد.



وذكرت هيئة المطارات الإسرائيلية أن شركة رايان إير علقت رحلاتها الأحد لكن لا تزال الرحلات الجوية مقررة الاثنين.