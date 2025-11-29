شركات طيران تعلن تأثر رحلاتها الجوية بعد استدعاء طائرات إيرباص A320

11:11 ص

الوكيل الإخباري- أعلنت شركات طيران عدة حول العالم الجمعة والسبت، عن تأثر رحلاتها الجوية بعد إعلان شركة إيرباص الأوروبية عن إجراء إصلاحات فورية لستة آلاف طائرة من طائراتها من طراز إيه 320 المستخدمة على نطاق واسع، وذلك في عملية استدعاء شاملة تؤثر على أكثر من نصف الأسطول العالمي، مما تسبب في اضطرابات بجميع أنحاء العالم.





ويتضمن الإصلاح بشكل رئيسي العودة إلى برامج كمبيوتر قديمة، ولكن يجب تنفيذه قبل أن تتمكن الطائرات من التحليق مرة أخرى.



اليابان



قالت شركة إيه إن إيه هولدينجز، أكبر شركة طيران في اليابان، إنها ألغت 65 رحلة جوية السبت في أعقاب قرار إيرباص استدعاء 6 آلاف طائرة إيه 320 بسبب خلل بأنظمة التحكم، وهو ما أجبرها على عدم تحليق بعض الطائرات.



تُعد الشركة، إلى جانب شركات تابعة لها مثل بيتش أفييشن، أكبر مشغل في اليابان لطائرات إيرباص أحادية الممر بما في ذلك إيه 320.



كوريا الجنوبية



من جهتها، قالت الخطوط الجوية الكورية الجنوبية إنها لا تتوقع أي اضطرابات كبيرة في جدول رحلاتها، حيث لم تتأثر سوى 17 من طائراتها بهذا الاستدعاء.



وقالت شركات طيران الجمعة إن الإصلاحات قد تتسبب في تأخير أو إلغاء رحلات جوية.



الولايات المتحدة الأمريكية



وقالت شركة أميركان إيرلاينز، أكبر مشغل لطائرات "إيه 320" في العالم، إن حوالي 340 طائرة من أصل 480 طائرة من طائرات "إيه 320" التابعة لها ستحتاج إلى الإصلاح.



وأضافت أنها تتوقع في الغالب أن تكتمل هذه الإصلاحات بحلول السبت، وستستغرق كل طائرة حوالي ساعتين.



وقالت شركات طيران أخرى إنها ستخرج طائراتها من الخدمة لفترة وجيزة لإجراء الإصلاحات، بما في ذلك لوفتهانزا الألمانية وإنديجو الهندية وإيزي جيت.



كولومبيا



وقالت شركة الطيران الكولومبية (أفيانكا) إن الاستدعاء أثر على أكثر من 70% من أسطولها، أي حوالي 100 طائرة، مما يتسبب في اضطراب كبير على مدار الأيام العشرة المقبلة، ويدفع الشركة إلى وقف مبيعات تذاكر سفر حتى الثامن من ديسمبر كانون الأول.



أستراليا



قالت شركة طيران جيت ستار، الذراع الاقتصادية لشركة كانتاس، الناقل الوطني الأسترالي، السبت إنها تأثرت بعملية استدعاء طائرات إيرباص إيه 320 التي شملت أكثر من نصف أسطولها العالمي.



وذكر متحدث باسم جيت ستار في بيان اليوم السبت أن "جيت ستار تأثرت بمشكلة في برمجيات أسطول طائرات إيرباص، والتي تؤثر على جميع مشغلي عائلة إيه 320 في جميع أنحاء العالم".



وأضاف المتحدث باسم الشركة: "استجابة لإجراء احترازي من شركة إيرباص، ألغينا بعض رحلات طيران جيت ستار".



وتستحوذ كانتاس وذراعها منخفضة التكلفة جيت ستار معا على حوالي 65 بالمئة من السوق المحلية الأسترالية بينما تمتلك فيرجن، أكبر منافس محلي لها، حصة 35 بالمئة.



السعودية



أعلنت شركة طيران ناس السعودية أنها ستجري عملية معايرة فنية وبرمجية لجزء من أسطولها، مما سيتسبب في بعض التأخيرات في مواعيدها، وذلك بعد استدعاء طائرات إيرباص إيه 320.



وتعني المعايرة الفنية والبرمجية إجراء تعديلات وضبطًا دقيقًا لأنظمة الكمبيوتر والبرامج التي تتحكم في أجزاء معينة من الطائرة لضمان عملها بالشكل الصحيح والآمن.



نيوزيلندا



كما أعلنت طيران نيوزيلندا أن استدعاء إيرباص لطائراتها من طراز إيه 320 سيؤدي إلى تعطل "عدد" من رحلاتها غدًا السبت، ومن المتوقع أيضًا إلغاء بعض الرحلات.



وقالت الشركة في منشور على موقع إكس إن جميع طائرات إيه 320 نيو ستتلقى تحديثًا برمجيًا قبل رحلتها التالية لنقل الركاب، مما يؤدي إلى عدد من الانقطاعات والإلغاءات في أسطولها.



بريطانيا



كما قالت وزيرة النقل البريطانية هايدي ألكسندر، الجمعة، إن استدعاء شركة إيرباص لطائراتها من طراز إيه 320 لإجراء إصلاحات فورية لن يكون له تأثير كبير على شركات الطيران البريطانية.



وأضافت في بيان: "أنا على علم بالمشكلة الفنية التي تؤثر على بعض الطائرات والمخاوف بشأن كيفية تأثير ذلك على الركاب والرحلات الجوية هذا المساء".



وتابعت: "الخبر السار هو أن التأثير على شركات الطيران البريطانية يبدو محدودًا، حيث يتطلب عدد أقل من الطائرات تغييرات أكثر تعقيدًا تتعلق بالبرمجيات والأجهزة".



تحليل خلل في طائرات A320



بدورها كشفت شركة إيرباص أن تحليلًا لحادثة وقعت مؤخرًا على متن إحدى طائرات عائلة A320 أظهر أن الإشعاع الشمسي المكثف قد يؤدي إلى تلف بيانات حيوية لأنظمة التحكّم بالطيران.



وحددت إيرباص عددًا كبيرًا من طائرات A320 العاملة حاليًا قد تكون معرضة لهذا الخطر، مما دفعها إلى اتخاذ إجراءات احترازية فورية بالتنسيق مع سلطات الطيران، من خلال إصدار تنبيه للمشغلين (AOT) لتطبيق تحديثات برمجية و/أو حلول تقنية متاحة لضمان سلامة الطائرات.



وسينعكس هذا التنبيه في توجيه طيران طارئ ستصدره وكالة سلامة الطيران الأوروبية (EASA).



وأقرت الشركة أن الإجراءات الموصى بها قد تؤدي إلى اضطرابات تشغيلية للمسافرين والعملاء، معربةً عن اعتذارها، ومؤكدة أن السلامة تبقى أولويتها القصوى.

