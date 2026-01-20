شركات طيران يابانية تلغي رحلات جوية بسبب العواصف الثلجية

وألغت شركة إيه.إن.إيه هولدينجز 56 رحلة، مما أثر على نحو 3900 راكب. وألغت الخطوط الجوية اليابانية بحلول الساعة 11 صباحا 37 رحلة، مما أثر على 2213 راكبا.
وشهد مطار نيو شيتوس قرب مدينة سابورو في هوكايدو بأقصى شمالي اليابان أكبر عدد من الإلغاءات، إذ ألغيت 49 رحلة من أصل 56 رحلة لشركة إيه.إن.إيه هولدينجز.
ويعد هذا المطار بوابة رئيسية إلى منتجعات التزلج مثل نيسيكو التي ازدادت شعبيتها بين الزوار الدوليين الراغبين في الاستمتاع ببعض أفضل ظروف التزلج على الجليد في العالم مع الاستفادة من ضعف الين.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أمس الاثنين من أن الثلوج الكثيفة ستجتاح شمالي البلاد وغربيها على طول بحر اليابان في الفترة ما بين 21 و25 يناير كانون الثاني.
-
أخبار متعلقة
-
اعتقال المئات من مثيري الشغب في إيران
-
تصرفات ترامب تهدد بسحب بساط تنظيم مونديال 2026 من أمريكا
-
ترامب يعلن عقد اجتماعا بشأن غرينلاند في دافوس
-
ترامب يواصل دعوات الانضمام لمجلس السلام
-
الاقتصاد الرقمي: النفایات الإلكترونیة تتزاید یوما بعد یوم
-
ترامب: "الناتو" مدين لي بوجوده ولولاي لانهار
-
سائق سوفيتيي ينقذ حياة رئيس أمريكي سابق .. إليك التفاصيل
-
تشديد إجراءات الترخيص والسجل الأمني للأسلحة النارية في أستراليا