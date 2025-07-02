الأربعاء 2025-07-02 04:02 م
 

شركة سعودية تكشف سبب الحادث المروع في المياه المصرية

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 02-07-2025 02:13 م
الوكيل الإخباري-  أعلنت شركة أديس القابضة السعودية أن الحفارة أدمارين 12 التابعة لها، والتي كانت تعمل في المياه الإقليمية المصرية، قد انقلبت مساء أمس الثلاثاء 1 يوليو خلال قطرها إلى موقع جديد.اضافة اعلان


وذكرت أديس في بيان صدر اليوم الأربعاء، أنه كان على متن البارجة 30 فردا، منهم 18 من موظفي الشركة، وحتى وقت الإعلان، تم إنقاذ 23 فردا بنجاح، بينما لا يزال 3 أفراد في عداد المفقودين وتخضع لعمليات بحث مكثفة تجريها الجهات المختصة.

وأعربت الشركة عن أسفها لوقوع 4 وفيات، منها 3 حالات بين موظفي الشركة وحالة واحدة من بين المتعاقدين مع أطراف أخرى.

وأكدت أديس التزامها بتقديم الدعم الكامل لأسر المتضررين من هذا الحادث الأليم، وأنها تعمل مع السلطات المحلية وخدمات الطوارئ لمتابعة الحادث، وسيتم إجراء تحقيق شامل ومفصل للوقوف على أسبابه.

البارجة المتضررة وجميع العاملين مؤمن عليهم بشكل شامل ضمن برنامج التأمين القائم للمجموعة، وفي هذه المرحلة، لا تتوقع الشركة أن يكون للحادث أي تأثير جوهري على مركزها المالي أو التقديرات المالية المعلنة للسنة المالية 2025.

وشهدت منطقة جبل الزيت شمال محافظة البحر الأحمر مساء أمس الثلاثاء حادثا بحريا تمثل في غرق حفار بترول يدعى "اد مارين 12" أثناء عملية قطره بواسطة 3 وحدات بحرية لنقله إلى موقع جديد للعمل بمنطقة منصة الإشرافي، وكان على متنه 31 شخصا من طاقم التشغيل والفنيين وأثناء الإبحار تعرض للغرق، وتلقى برج البحرية التابع لشركة جابكو بترول خليج السويس استغاثة بالحادث.

RT
 
 
gnews

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