شركة طيران كاثي باسيفيك تعلق رحلاتها إلى دبي حتى 30 نيسان

الوكيل الإخباري- أعلن شركة الطيران العملاقة في هونغ كونغ "كاثي باسيفيك" تعليق رحلاتها إلى دبي بسبب الحرب في الشرق الأوسط.





وقالت الشركة في بيان الأربعاء "نظرا لتطورات الوضع في الشرق الأوسط، تم إلغاء جميع رحلات كاثي باسيفيك من وإلى دبي حتى 30 نيسان 2026"، مضيفة أنه "قد تطرأ تغييرات إضافية على جدول رحلاتنا في الأيام المقبلة".



ودخلت حرب إيران يومها الـ20 ، بعد اندلاعها في 28 شباط 2026، إثر شنّ الولايات المتحدة وإسرائيل ضربات جوية واسعة النطاق ضمن عمليتي "الغضب الملحمي" و"زئير الأسد"، استهدفت منشآت حيوية وعسكرية ومراكز قيادة في طهران وعدد من المدن الأخرى، ما أدى إلى مقتل المرشد الأعلى علي خامنئي في اليوم الأول، إلى جانب عدد من كبار المسؤولين والقادة، بينهم أمين المجلس الأعلى للأمن القومي علي لاريجاني، وقيادات بارزة في الحرس الثوري.





