شركتا تأمين بحري تعلنان وقف تغطية مخاطر الحروب بسبب الصراع في إيران والخليج

الإثنين، 02-03-2026 10:43 ص
الوكيل الإخباري-   قالت شركتا التأمين البحري جارد وسكولد، الاثنين، إنهما قررتا إلغاء تغطية مخاطر الحرب للسفن بسبب الصراع في إيران والخليج.اضافة اعلان


وذكرت الشركتان، في بيانين، أن الإلغاءات يسري مفعولها اعتبارًا من الخامس من آذار.
 
 


