شروط أميركية ومطالب إيرانية.. تفاصيل جديدة حول المفاوضات المرتقبة

الأحد، 17-05-2026 01:25 م
الوكيل الإخباري-   كشفت وكالة "فارس" الإيرانية، الأحد، عن قائمة من 5 شروط وضعتها الولايات المتحدة لبدء المفاوضات مع إيران، فيما رفعت طهران، في المقابل، 5 مطالب لبناء الثقة مع الجانب الأميركي.اضافة اعلان


الشروط الأميركية

ووفق الوكالة، فإن الشروط الأميركية تتمثل في:

عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار للجانب الإيراني.
سحب وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة.
سماح أميركا ببقاء مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية قيد التشغيل.
عدم إفراج الولايات المتحدة عن نسبة 25 بالمئة من الأصول الإيرانية المجمدة.
ربط الإدارة الأميركية إجراء المفاوضات بوقف الحرب في جميع الساحات.

ويؤكد التقرير أنه حتى لو استوفت إيران هذه الشروط، فإن خطر العدوان من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيظل قائماً.

المطالب الإيرانية

وبحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، فإن المطالب الإيرانية لبناء الثقة في المفاوضات هي:
إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وخاصة لبنان.
رفع العقوبات المفروضة على إيران.
الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
التعويض عن أضرار الحرب.
الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.
 
 


