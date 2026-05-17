شروط أميركية ومطالب إيرانية.. تفاصيل جديدة حول المفاوضات المرتقبة

الشروط الأميركية
ووفق الوكالة، فإن الشروط الأميركية تتمثل في:
عدم دفع الولايات المتحدة أي تعويضات أو أضرار للجانب الإيراني.
سحب وتسليم 400 كيلوغرام من اليورانيوم من إيران إلى الولايات المتحدة.
سماح أميركا ببقاء مجموعة واحدة فقط من المنشآت النووية الإيرانية قيد التشغيل.
عدم إفراج الولايات المتحدة عن نسبة 25 بالمئة من الأصول الإيرانية المجمدة.
ربط الإدارة الأميركية إجراء المفاوضات بوقف الحرب في جميع الساحات.
ويؤكد التقرير أنه حتى لو استوفت إيران هذه الشروط، فإن خطر العدوان من جانب الولايات المتحدة وإسرائيل سيظل قائماً.
المطالب الإيرانية
وبحسب ما ذكرت وكالة "فارس"، فإن المطالب الإيرانية لبناء الثقة في المفاوضات هي:
إنهاء الحرب على جميع الجبهات، وخاصة لبنان.
رفع العقوبات المفروضة على إيران.
الإفراج عن الأموال الإيرانية المجمدة.
التعويض عن أضرار الحرب.
الاعتراف بسيادة إيران على مضيق هرمز.
-
أخبار متعلقة
-
سوريا .. فيديو يوثق جريمة بشعة في الرقة ومطالبات بضبط القاتل
-
أبوظبي: حريق إثر هجوم بمسيرة خارج المحيط الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية
-
الجنائية الدولية تتحرك ضد مسؤولين إسرائيليين بمذكرات اعتقال
-
124.9 مليار دولار لتعزيز القوة البحرية النووية الأمريكية
-
إيران: ترامب دخل في فخ استراتيجي
-
تركيا .. العثور على 21 جنينا بشريا في حاوية نفايات بمقبرة
-
الأمن السوري يوقف ثلاثة شبان بتهمة تهريب السلاح إلى السويداء
-
"ديلي ميل": ستارمر يعتزم الاستقالة لكن "وفق شروطه"