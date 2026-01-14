شقيقة زعيم كوريا الشمالية تطالب سيئول بالاعتذار

الوكيل الإخباري- طالبت كيم يو-جونغ، شقيقة زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-أون، كوريا الجنوبية بالاعتراف بانتهاك سيادة بلادها، وتقديم اعتذار رسمي عنه، وذلك بعد إرسال سيئول مسيرات اخترقت مجالها الجوي.



وجاءت مطالب كيم في بيان صدر عقب إعلان الجيش الكوري الشمالي، يوم السبت الماضي، أن كوريا الجنوبية أرسلت طائرات مسيرة تحمل معدات مراقبة عبر الحدود إلى الشمال خلال شهر سبتمبر الماضي، إضافة إلى توغل آخر في الرابع من يناير.



وقالت كيم، في البيان، إن على حكومة سيئول الاعتراف بعملها الاستفزازي الذي ينتهك السيادة الكورية الشمالية، والاعتذار عنه، واتخاذ تدابير واضحة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

ووصف البيان انتهاك السيادة المزعوم بأنه عمل لا يصدر إلا عن عدو، محذرا من أن كوريا الجنوبية ستضطر إلى دفع ثمن لا تستطيع تحمله إذا تكررت مثل هذه الاستفزازات.



وشددت كيم على أن رد فعل بيونغ يانغ على انتهاك سيادتها لن يقتصر على مجرد إعلان موقف أو رد مناسب.



كما رفضت كيم، التي تشغل منصب نائبة مدير ادارة اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري، تعهد سيئول بمواصلة الجهود لتخفيف التوتر مع الشمال، واعتبرته مجرد حلم يقظة، رافضة أي احتمال لتحسين العلاقات بين الكوريتين.



وقالت إن "أحلام الجنوب الجامحة والمليئة بالأمل حول إصلاح العلاقات بين الكوريتين لن تتحقق ابدا"، مؤكدة أن الوضع الحالي للعلاقات بين الجانبين لن يتغير.



وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، رأى مسؤول في وزارة الوحدة الكورية الجنوبية أن موقف بيونغ يانغ يترك مجالا للتواصل، مستندا إلى تصريحات سابقة لكيم يو-جونغ.



وبعد إعلان الشمال يوم السبت الماضي عن هذه التوغلات، نفى الجيش الكوري الجنوبي إرسال أي طائرات مسيرة أو تشغيل النماذج التي عثر عليها في الشمال.