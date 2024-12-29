شهداء بقصف إسرائيلي على ريف دمشق

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الوكيل الإخباري- قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن انفجارًا عنيفًا دوى في أحد مستودعات السلاح التي كانت تابعة لقوات النظام السابق بالقرب من مدينة عدرا الصناعية في ريف دمشق، يرجح أنه ناجم عن استهداف إسرائيلي. اضافة اعلان





وادى القصف الى ارتقاء عدد من الشهداء واصابة آخرين ودمار واسع في المستودع.