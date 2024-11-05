شهداء جراء غارات إسرائيلية على بلدات لبنانية

الوكيل الإخباري- استشهد عدد من الأشخاص في غارات شنتها طائرات إسرائيلية على مناطق لبنانية.

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وقال مصدر لبناني، إنّ شخصَيْن استشهدا جراء غارة إسرائيلية على بلدة معروب، فيما انتشلت فرق الإسعاف عددا من الأشخاص استشهدوا جراء غارة إسرائيلية على بلدة بافلية، دون التمكن بعد من إحصاء عددهم.



وأضاف أن الصليب الأحمر الدولي واللبناني، بالتعاون مع قوات اليونيفيل يعمل على انتشال جثامين عدد من الأشخاص استشهدوا بغارة إسرائيلية على منزلهم قبل أسبوع.