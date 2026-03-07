شهداء عسكريون ومدنيون في غارات إسرائيلية على لبنان

وقال مصدر أمني لبناني، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الجيش الإسرائيلي صعْد ابتداء من المساء غاراته على بلدات منطقتي النبطية وبنت جبيل التي تتعرض لسلسلة غارات عنيفة، حيث أدت غارة وسط بلدة ميفدون إلى تدمير حي بأكمله واستشهاد 5 أشخاص.
كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات أدت الى ارتقاء 3 شهداء.
-
أخبار متعلقة
-
مقتل مقيم آسيوي إثر سقوط حطام اعتراض جوي في دبي
-
حزب الله يعلن استهداف قاعدة عسكرية إسرائيلية قرب تل أبيب "بصاروخ نوعي"
-
استهداف السفارة الأميركية في بغداد بصواريخ كاتيوشا
-
قرابة 150 إيرانيا بينهم دبلوماسيون غادروا لبنان السبت
-
نزوح أكثر من 450 ألف شخص في لبنان منذ بدء الحرب بين حزب الله وإسرائيل
-
إصابة جنديين إسرائيليين بنيران مضادة للدروع في جنوب لبنان
-
الحرس الوطني الكويتي يعلن إسقاط طائرة مسيرة
-
الخارجية اللبنانية تدين استهداف قوات اليونيفيل في جنوب لبنان