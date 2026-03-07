شهداء عسكريون ومدنيون في غارات إسرائيلية على لبنان

الوكيل الإخباري- أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت، عن استشهاد 4 عسكريين؛ جراء الغارات إسرائيلية المتواصلة على لبنان، حيث نعى 3 عسكريين استشهدوا في الخريبة بعلبك، وعسكريا في منطقة كوثرية الرز في صيدا.

وقال مصدر أمني لبناني، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الجيش الإسرائيلي صعْد ابتداء من المساء غاراته على بلدات منطقتي النبطية وبنت جبيل التي تتعرض لسلسلة غارات عنيفة، حيث أدت غارة وسط بلدة ميفدون إلى تدمير حي بأكمله واستشهاد 5 أشخاص.