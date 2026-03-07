السبت 2026-03-07 10:46 م

شهداء عسكريون ومدنيون في غارات إسرائيلية على لبنان

غارات إسرائيلية عنيفة على الضاحية الجنوبية لبيروت
الوكيل الإخباري-    أعلنت قيادة الجيش اللبناني اليوم السبت، عن استشهاد 4 عسكريين؛ جراء الغارات إسرائيلية المتواصلة على لبنان، حيث نعى 3 عسكريين استشهدوا في الخريبة بعلبك، وعسكريا في منطقة كوثرية الرز في صيدا.

وقال مصدر أمني لبناني، لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن الجيش الإسرائيلي صعْد ابتداء من المساء غاراته على بلدات منطقتي النبطية وبنت جبيل التي تتعرض لسلسلة غارات عنيفة، حيث أدت غارة وسط بلدة ميفدون إلى تدمير حي بأكمله واستشهاد 5 أشخاص.


كما تعرضت بلدة جبشيت لسلسلة غارات أدت الى ارتقاء 3 شهداء.

 
 


