شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- عثر صباح اليوم السبت، على جثماني طفلين استشهدا مع شقيقتيهما وعدد من أفراد العائلة، في غارة على منزل في بلدة البيسارية ليل أمس.

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وبحسب مصدر أمني لبناني، تسجل منذ صباح اليوم غارات جوية إسرائيلية بشكل متقطع على عدد من البلدات الجنوبية بعد ليل عاصف بالغارات والقصف المدفعي.