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شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

علم لبنان
لبنان
السبت، 12-10-2024 04:55 م

الوكيل الإخباري-    عثر صباح اليوم السبت، على جثماني طفلين استشهدا مع شقيقتيهما وعدد من أفراد العائلة، في غارة على منزل في بلدة البيسارية ليل أمس.

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وبحسب مصدر أمني لبناني، تسجل منذ صباح اليوم غارات جوية إسرائيلية بشكل متقطع على عدد من البلدات الجنوبية بعد ليل عاصف بالغارات والقصف المدفعي.


وقال المصدر، “إن غارات عنيفة استهدفت بلدات الخيام وعديسة والكفور، فيما تسببت غارة على بلدة باتوليه بوقوع إصابات، كما سجلت غارات على بلدات زفتا والغسانية والبازورية وعين بعال”.

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