شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وبحسب مصدر أمني لبناني، تسجل منذ صباح اليوم غارات جوية إسرائيلية بشكل متقطع على عدد من البلدات الجنوبية بعد ليل عاصف بالغارات والقصف المدفعي.
وقال المصدر، “إن غارات عنيفة استهدفت بلدات الخيام وعديسة والكفور، فيما تسببت غارة على بلدة باتوليه بوقوع إصابات، كما سجلت غارات على بلدات زفتا والغسانية والبازورية وعين بعال”.
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