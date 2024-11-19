 
الثلاثاء 2024-11-19 10:28 م
 

شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الثلاثاء، 19-11-2024 09:32 م

الوكيل الإخباري-    استشهد شخصان وأصيب آخرون بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حبوش في جنوب لبنان مساء اليوم الثلاثاء، فيما ما تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.
وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إن غارات تدميرية متتالية استهدفت أطراف منطقة الحوش في صور".

اضافة اعلان


وأضاف" أن الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة الجيش تمكن من انتشال 6 جثامين لعناصر فوج إطفاء قضاء بنت جبيل كانوا استشهدوا مع 14 من زملائهم جراء غارة إسرائيلية قبل أيام.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان عن إصابة 6 من أفراد اليونيفيل في 3 حوادث منفصلة جنوب لبنان اليوم.


وجاء في بيان اليونيفيل "تعرضت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل ومرافقها للاستهداف في 3 حوادث منفصلة في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة 6 من قوات حفظ السلام في في إحدى هذه الحوادث.

 
gnews

أحدث الأخبار

علم أميركا

عربي ودولي عاجل الخارجية الأميركية: حققنا تقدما بشأن وقف إطلاق النار في لبنان

تعبيرية

طب وصحة تحذير.. هذا الصداع يصيب النساء أكثر من الرجال

ارشيفية

عربي ودولي اليونيسف: استشهاد أكثر من 200 طفل في شهرين جراء عدوان الاحتلال على لبنان

ارشيفية

عربي ودولي شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

منتدى الرصيفة للثقافة والفنون

أخبار محلية أمسية ثقافية منوعة دعما لغزة في منتدى الرصيفة الثقافي

غزة

فلسطين 9 شهداء جراء قصف الاحتلال بيت لاهيا والبريج

الملكة رانيا العبدالله

خاص بالوكيل الملكة تفاجئ شاب اردني : انجح والكنافة علي - صورة

الجامعة الأردنية

خاص بالوكيل الجامعة الأردنية تقرر إنهاء دوام يوم غد الأربعاء الساعة 3 عصرًا



 


الأكثر مشاهدة