شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إن غارات تدميرية متتالية استهدفت أطراف منطقة الحوش في صور".
وأضاف" أن الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة الجيش تمكن من انتشال 6 جثامين لعناصر فوج إطفاء قضاء بنت جبيل كانوا استشهدوا مع 14 من زملائهم جراء غارة إسرائيلية قبل أيام.
من جهة أخرى، أعلنت قيادة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان عن إصابة 6 من أفراد اليونيفيل في 3 حوادث منفصلة جنوب لبنان اليوم.
وجاء في بيان اليونيفيل "تعرضت قوات حفظ السلام التابعة لليونيفيل ومرافقها للاستهداف في 3 حوادث منفصلة في جنوب لبنان، مما أدى إلى إصابة 6 من قوات حفظ السلام في في إحدى هذه الحوادث.
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