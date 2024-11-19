شهداء في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان وأصيب آخرون بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة حبوش في جنوب لبنان مساء اليوم الثلاثاء، فيما ما تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة.

وقال مصدر امني لبناني لمراسل" بترا" في بيروت" إن غارات تدميرية متتالية استهدفت أطراف منطقة الحوش في صور".

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وأضاف" أن الصليب الأحمر اللبناني بمؤازرة الجيش تمكن من انتشال 6 جثامين لعناصر فوج إطفاء قضاء بنت جبيل كانوا استشهدوا مع 14 من زملائهم جراء غارة إسرائيلية قبل أيام.

من جهة أخرى، أعلنت قيادة قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان عن إصابة 6 من أفراد اليونيفيل في 3 حوادث منفصلة جنوب لبنان اليوم.