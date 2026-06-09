شهداء وجرحى بغارات إسرائيلية على صور والنبطية جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 9 أشخاص وجرح 28 آخرون، جراء الغارة التي شنها الطيران الإسرائيلي اليوم الثلاثاء على المساكن الشعبية في مدينة صور بجنوب لبنان، بحسب ما أعلنت إدارة مركز الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية.

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