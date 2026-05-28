الخميس 2026-05-28 03:15 م

شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
 
الخميس، 28-05-2026 11:40 ص
الوكيل الإخباري-   استشهد 13 شخصًا وأصيب آخرون في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على جنوب لبنان.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن غارة على بلدة عدلون في صور أدت إلى استشهاد 6 أشخاص، من بينهم عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، كما استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون في غارة استهدفت شقة في مدينة صيدا.

وأضاف المصدر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدة دير الزهراني في النبطية، استهدفت مباني سكنية وأدت إلى تدميرها بالكامل.

وأشار المصدر إلى أن نحو 20 غارة إسرائيلية استهدفت مبانٍ في مدينة صور، بعضها كان مدرجًا على لائحة الإنذارات الإسرائيلية.
 
 


الدفاع المدني يخمد حريقا اندلع داخل مصنع حديد في الزرقاء

