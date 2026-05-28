شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية على جنوب لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد 13 شخصًا وأصيب آخرون في سلسلة غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي صباح اليوم على جنوب لبنان.





وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت، إن غارة على بلدة عدلون في صور أدت إلى استشهاد 6 أشخاص، من بينهم عائلة مؤلفة من 4 أشخاص، كما استشهد 4 أشخاص وأصيب آخرون في غارة استهدفت شقة في مدينة صيدا.



وأضاف المصدر، أن الطيران الحربي الإسرائيلي شن غارات على بلدة دير الزهراني في النبطية، استهدفت مباني سكنية وأدت إلى تدميرها بالكامل.



وأشار المصدر إلى أن نحو 20 غارة إسرائيلية استهدفت مبانٍ في مدينة صور، بعضها كان مدرجًا على لائحة الإنذارات الإسرائيلية.





