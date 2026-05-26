شهداء وجرحى في غارات إسرائيلية مكثفة على البقاع والجنوب اللبناني

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن الطيران الحربي الإسرائيلي شن ثماني غارات متتالية على بلدة مشغرة، شكلت ما وصفته بـ"حزام ناري" حول البلدة، ما أسفر عن استشهاد خمسة أشخاص وإصابة عدد آخر، وسط حالة من التوتر الشديد في المنطقة.
وامتد القصف الإسرائيلي إلى مناطق عدة في جنوب لبنان، شملت مدينة النبطية وبلدات كفر رمان، وعربصاليم، وشحور، وياطر، وحداثا، وجبال البطم، بالتوازي مع قصف مدفعي استهدف بلدتي صريفا وبرج قلاوية.
وفي سياق التصعيد، وجه الجيش الإسرائيلي إنذارات عاجلة لسكان عدد من القرى في النبطية والجنوب والبقاع، طالبهم فيها بإخلاء منازلهم والابتعاد عنها، ما أدى إلى موجات نزوح جديدة، خاصة من المناطق المحيطة بالضاحية الجنوبية للعاصمة بيروت.
