شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص قرب جرافة كانت تعمل على فتح طريق في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان.
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