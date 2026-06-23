الثلاثاء 2026-06-23 03:02 م

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

شن الطيران الاسرائيلي سلسلة غارات على مناطق في قضائي النبطية وصور جنوب لبنان أودت بحياة 5 أشخاص وإصابة آخرين. وقال مصدر أمني لبناني، إن عشرات الغارات التدميرية استهدفت قرى الجنوب بالتزامن مع قصف مدفع
جنوب لبنان
 
الثلاثاء، 23-06-2026 01:27 م

الوكيل الإخباري-   استشهد لبنانيان، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به الدفاع المدني اللبناني ومصدر أمني، في أحدث خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.

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وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأن جنودا إسرائيليين أطلقوا النار على مجموعة من الأشخاص قرب جرافة كانت تعمل على فتح طريق في حي الدير ببلدة النبطية الفوقا جنوب لبنان.

 
 


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