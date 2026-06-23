شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان رغم وقف إطلاق النار

الوكيل الإخباري- استشهد لبنانيان، الثلاثاء، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفق ما أفاد به الدفاع المدني اللبناني ومصدر أمني، في أحدث خرق لوقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بوساطة أميركية بين إسرائيل وحزب الله الأسبوع الماضي.

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