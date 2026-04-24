شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

الوكيل الإخباري- استشهد شخصان في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة تولين جنوبي لبنان، صباح اليوم.





وقال مصدر أمني لبناني، "إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة تولين أعقبها قصف ثانٍ على البلدة نفسها وغارات أخرى على بلدة خربة سلم".



"كما سجّل قصف مدفعي لمدينة بنت جبيل ووادي السلوقي"، بحسب المصدر الذي أضاف، "سجل أيضا تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو متوسط".









