الجمعة 2026-04-24 01:56 م

شهيدان بغارات إسرائيلية على جنوبي لبنان

الجمعة، 24-04-2026 01:01 م
الوكيل الإخباري-   استشهد شخصان في غارات نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة تولين جنوبي لبنان، صباح اليوم.اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، "إن غارات جوية إسرائيلية استهدفت بلدة تولين أعقبها قصف ثانٍ على البلدة نفسها وغارات أخرى على بلدة خربة سلم".

"كما سجّل قصف مدفعي لمدينة بنت جبيل ووادي السلوقي"، بحسب المصدر الذي أضاف، "سجل أيضا تحليق للطيران المسير الإسرائيلي فوق الضاحية الجنوبية لبيروت على علو متوسط".
 
 


تأجيل انتخابات رابطة الكتاب الأردنيين لعدم اكتمال النصاب القانوني

الكويت: مسيرتان قادمتان من العراق استهدفتا مركزين حدوديين دون إصابات

باكستان وإيران تؤكدان أهمية الحوار والتواصل لمعالجة القضايا العالقة

ولي العهد يصل إلى مكان انعقاد الاجتماع غير الرسمي للاتحاد الأوروبي في نيقوسيا

