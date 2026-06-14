شهيدان في غارات إسرائيلية متواصلة على النبطية وصور

وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ منذ الفجر 20 غارة على مناطق في النبطية وصور.
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