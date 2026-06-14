الأحد 2026-06-14 12:21 م

شهيدان في غارات إسرائيلية متواصلة على النبطية وصور

تصاعد أعمدة الدخان من موقع غارة جوية إسرائيلية على الضواحي الجنوبية لبيروت
الضاحية الجنوبية
 
الأحد، 14-06-2026 09:32 ص

الوكيل الإخباري-   استشهد شخصان في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي فجرا على طريق المصيلح في قضاء الزهراني، جنوب لبنان.

اضافة اعلان


وقال مصدر أمني لبناني، إن الطيران الحربي الإسرائيلي نفذ منذ الفجر 20 غارة على مناطق في  النبطية وصور.

 
 


gnews

أحدث الأخبار

إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026

ترند إنجلترا تواجه سلسلة أزمات قبل ضربة البداية في مونديال 2026

يؤببي

فيديو الوكيل هل توجد موجة حارة في طريقها إلى الأردن هذا الأسبوع ؟ .. الأرصاد الجوية توضح

هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران

عربي ودولي هجوم إلكتروني يعطل خدمات 4 بنوك رئيسية في إيران

إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر

أخبار محلية إدارة مياه عجلون توضح واقع التزويد وخطة تحسين المصادر

العاصمة عمان.

أخبار محلية تعرف على موعد الانقلاب الصيفي بالاردن

كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني

أخبار محلية كوادر من الاقتصاد الرقمي ضمن الفريق الفائز بالمركز الأول بمسابقة للأمن السيبراني

البنك العربي يجدّد رعايته الذهبية للنسخة الخامسة من سباق السيدات

أخبار الشركات البنك العربي يجدّد رعايته الذهبية للنسخة الخامسة من سباق السيدات

فلس الريف يموّل إيصال الكهرباء لـ199 موقعاً ومنزلاً في أيار

أخبار محلية فلس الريف يموّل إيصال الكهرباء لـ199 موقعاً ومنزلاً في أيار



 
 






الأكثر مشاهدة

 