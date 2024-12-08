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شهيدان في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان

ارشيفية
ارشيفية
الأحد، 08-12-2024 11:42 م

الوكيل الإخباري-    استشهد شخصان وأصيبت سيدة بجروح في غارة نفذها الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة دبين في قضاء مرجعيون جنوب لبنان.

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وقال مصدر أمني لبناني لمراسل وكالة الأنباء الأردنية (بترا) في بيروت إن "إطلاق نار كثيف يسجل من مواقع الجيش الإسرائيلي المتمركزة في بلدة مارون الراس باتجاه مدينة بنت جبيل"، كما أن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات تفجير في بلدتي يارون والخيام.

 
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